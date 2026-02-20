In Kirchberg unter Lawine geraten: 20-Jähriger am Freitag weiter in kritischem Zustand

Der junge Einheimische liegt auch am zweiten Tag nach dem Lawinenunglück weiter auf der Intensivstation der Klinik in Innsbruck.

Innsbruck – Jener 20-Jährige, der am Mittwoch in Kirchberg unter eine Lawine geraten ist, schwebt noch immer in Lebensgefahr. „Er liegt weiterhin in kritischem Zustand auf der Intensivstation“, so Johannes Schwamberger, Sprecher der Innsbrucker Klinik, am Freitagmorgen gegenüber der TT.

Bei dem Lawinenabgang im freien Skiraum des Skigebiets KitzSki wurde der 20-jährige Freerider verschüttet. Zu dem Abgang kam es Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr. Der junge Österreicher wurde rund 250 Meter mitgerissen. Sein ebenfalls 20-jähriger Begleiter begann sofort mit der Suche und wurde von weiteren Freeridern, die den Vorfall bemerkten, unterstützt.

Nach rund 20 Minuten konnte der Verschüttete in einer Tiefe von über zwei Metern ausgegraben werden. Er wurde reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber nach Innsbruck geflogen. Im Einsatz standen außerdem 15 Personen der Bergrettung Kirchberg und einem Hundeführer, die Pistenrettung des Skigebiets, der Polizeihubschrauber "Libelle Tirol" und vier Alpinpolizisten.

Lawinenserie in Tirol

Am Mittwoch gab es eine Reihe von Lawinen in Tirol: mehr als 30 Abgänge wurden gemeldet. Unter anderem wurde ein 71-Jähriger in Fiss tödlich verletzt, in Navis blieb die Reanimation eines 43-Jährigen erfolglos.

Das Land Tirol warnte am Donnerstag ausdrücklich: Die Lawinensituation sei aktuell „sehr gefährlich“. (TT.com, APA)