In Kirchberg unter Lawine geraten: 20-Jähriger auf Intensivstation verstorben
Der junge Einheimische lag eine Woche nach dem Lawinenunglück auf der Intensivstation der Klinik in Innsbruck. Am Mittwoch ist er seinen schweren Verletzungen erlegen.
Innsbruck – Jener 20-Jährige, der vergangenen Mittwoch in Kirchberg unter eine Lawine geraten ist, ist nach einer Woche auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Das berichtet die Polizei am Mittwochnachmittag.
Bei dem Lawinenabgang im freien Skiraum des Skigebiets KitzSki wurde der 20-jährige Freerider verschüttet. Zu dem Abgang kam es am vergangenen Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr. Der junge Österreicher wurde rund 250 Meter mitgerissen. Sein ebenfalls 20-jähriger Begleiter begann sofort mit der Suche und wurde von weiteren Freeridern, die den Vorfall bemerkten, unterstützt.
Nach rund 20 Minuten konnte der Verschüttete in einer Tiefe von über zwei Metern ausgegraben werden. Er wurde reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber nach Innsbruck geflogen. Im Einsatz standen außerdem 15 Personen der Bergrettung Kirchberg und einem Hundeführer, die Pistenrettung des Skigebiets, der Polizeihubschrauber "Libelle Tirol" und vier Alpinpolizisten. (TT.com, APA)