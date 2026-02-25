In Kirchberg unter Lawine geraten: 20-Jähriger auf Intensivstation verstorben

Der junge Einheimische lag eine Woche nach dem Lawinenunglück auf der Intensivstation der Klinik in Innsbruck. Am Mittwoch ist er seinen schweren Verletzungen erlegen.

Innsbruck – Jener 20-Jährige, der vergangenen Mittwoch in Kirchberg unter eine Lawine geraten ist, ist nach einer Woche auf der Intensivstation der Innsbrucker Klinik seinen schweren Verletzungen erlegen. Das berichtet die Polizei am Mittwochnachmittag.

Bei dem Lawinenabgang im freien Skiraum des Skigebiets KitzSki wurde der 20-jährige Freerider verschüttet. Zu dem Abgang kam es am vergangenen Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr. Der junge Österreicher wurde rund 250 Meter mitgerissen. Sein ebenfalls 20-jähriger Begleiter begann sofort mit der Suche und wurde von weiteren Freeridern, die den Vorfall bemerkten, unterstützt.