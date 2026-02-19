„Spiele mit dem Licht“: Reutte zeigt dritte Kunstausstellung mit Werner Sieff
In Reutte startet die dritte Ausstellung in der Galerie im Stadtamt. Der Innsbrucker Maler Werner Sieff präsentiert dort seine Werke. Die Vernissage ist am 25. Februar um 18 Uhr.
Reutte – Der 1968 geborene und in Innsbruck lebende Werner Sieff kennt Reutte und das Außerfern aus seiner langjährigen hauptberuflichen Tätigkeit als Bankberater.
Als Landschaftsmaler sucht er seine Motive in den Bergen: Bauernhöfe, Kapellen, Dörfer. Seine in grober Spachteltechnik und mit Pinsel hergestellten Bilder halten besondere Stimmungen und Lichtsituationen fest. Verwendete Erdfarben erzeugen Wärme, Gold- und Silbertöne sowie irisierende Malmittel sorgen für spannende und überraschende Effekte.
Die Ausstellung wird am Mittwoch, dem 25. Februar, um 18 Uhr im ersten Stock des Stadtamts eröffnet und kann danach zu den Öffnungszeiten des Stadtamts bis Freitag, 10. April, besichtigt werden.