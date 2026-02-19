Attacke auf Meinl-Reisinger und Lob für Trump: Scharfe Kritik an Kickl

Ried im Innkreis – FPÖ-Chef Herbert Kickl hat den politischen Aschermittwoch wieder einmal dazu genutzt, zahlreiche untergriffige Verbalattacken gegen die politische Konkurrenz abzufeuern. SPÖ und Grüne kritisierten dies am Donnerstag scharf.

Kickl bot unter anderem Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) der Ukraine als „Sachspende“ an. Dass sie sich als Außenministerin eines neutralen Landes einen Orden eines „kriegsführenden Landes umhängen lässt, das ist, wie wenn der Papst eine Auszeichnung von einem Puff entgegennimmt“, sagte Kickl.

Haimbuchner lobt Trump

Der oberösterreichische Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner streute US-Präsident Donald Trump Rosen: „Trump hat die konservative Wende und das Ende der Herrschaft der woken Gesellschaft eingeläutet und den Europäern ihr eigenes Unvermögen vor Augen geführt.“

Wenn die Politik die Grundbedürfnisse der Menschen nicht mehr erfüllen könne, brauche es einen Systemwechsel, den er gleich skizzierte: „keine neuen Steuern“, Steuererhöhungen „verboten“, ein „Staatsbegräbnis“ für den Green Deal, der Bau der „Festung Österreich“, ein Verbotsgesetz für den politischen Islam, Asylstopp und „natürlich brauchen wir Remigration“.

Kritik an „Pseudo-Patriotismus“

„Kickls Krawallkurs ist gepflastert mit aggressiven Rundumschlägen und Beschimpfungen, Inhalte und Lösungen: null“, meinte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim am Donnerstag in einer Aussendung. Grünen-Chefin Leonore Gewessler kritisierte die Russland-Nähe der FPÖ: "Das ist Pseudo-Patriotismus in Reinkultur."

Auch Lob von Freiheitlichen für US-Präsident Donald Trump sei bedenklich, mit der FPÖ „kein Staat zu machen“. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger als „Sachspende“ der Ukraine anzubieten, ist für den Sozialdemokraten „eine widerwärtige frauenfeindliche Entgleisung“.