Preisgekrönte Band mit Tiroler Note: „Shake Stew“ lädt zum Jazz-Feuerwerk

Die Formation, in der auch die Tiroler Jazz-Virtuosen Nikolaus Dolp und Yvonne Moriel groß aufspielen, lädt am Freitag zur Albumpräsentation im Innsbrucker Treibhaus.

Innsbruck – Als die Jazzformation „Shake Stew“ vor zehn Jahren aus der Taufe gehoben wurde, war auch Nikolaus Dolp mit an Bord. Der 40-jährige Drummer aus Natters – der unter anderem in Linz und Leipzig Jazz Schlagzeug studierte und bereits bei zahlreichen renommierten Ensembles mitwirkte – ist selbst immer wieder fasziniert von der magischen Energie bei Gigs der preisgekrönten Band. Einen großen Teil dazu trägt bei, dass es zwei Schlagzeuge auf der Bühne gibt. Neben Dolp sorgt auch Herbert Pirker für feinste perkussive Momente.

Mit Yvonne Moriel wurde das musikalische Spektrum des von Lukas Kranzelbinder gegründeten Ensembles im Vorjahr noch erweitert. Die Saxofonistin aus Wattens, die 2024 als Österreichs Jazz-Newcomerin des Jahres ausgezeichnet wurde, verleiht der nun siebenköpfigen Formation eine frische Note.

Mit ihrer aktuellen internationalen Tour – die sie diesen Freitag auch ins Innsbrucker Treibhaus führt – feiern „Shake Stew“ sowohl ihr zehnjähriges Bestehen, als auch das dreiteilige Albumprojekt „Ten – One Two Three“. Die ersten beiden Teile sind bereits als Doppelalbum „Ten One Two“ erschienen. Teil drei soll im Herbst folgen. (siha)

Album und Konzert Album: Shake Stew, „Ten One Two“, Traumton Records Live: Freitag, 20. Februar 2026, Treibhaus Innsbruck