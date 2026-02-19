🗓️ Unsere Event-Tipps
Comedy in Kufstein, Indie in Innsbruck und Scheibenschlagen in Zams: Das ist los in Tirol
Ob beim Scheibenschlagen, dem Konzert von Hearts Hearts oder beim Auftritt von Kabarettist Gerald Fleischhacker: Auch in der Fastenzeit wird in Tirol viel geboten.
© Roman Huber, Ines Futterknecht, Theresa Wey
Die Faschingszeit ist vorbei. Damit macht das närrische Treiben wieder für ein Jahr Pause. Nichtsdestotrotz ist auch in der Fastenzeit einiges los in Tirol. So sorgt Kabarettist Gerald Fleischhacker in Kufstein für einen vergnüglichen Abend. In Innsbruck laden die Indie-Popper von Hearts Hearts zum Tanzen ein und am Sonntag erhellen glühende Scheiben die Nacht über Landeck. Die Event-Highlights im Überblick.