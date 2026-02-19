Comedy in Kufstein, Jazz in Innsbruck und Scheibenschlagen in Landeck: Das ist los in Tirol

Die Faschingszeit ist vorbei. Damit macht das närrische Treiben wieder für ein Jahr Pause. Nichtsdestotrotz ist auch in der Fastenzeit einiges los in Tirol. So sorgt Kabarettist Gerald Fleischhacker in Kufstein für einen vergnüglichen Abend. In Innsbruck sorgen Shake Stew für einen musikalischen Freitag und am Sonntag erhellen glühende Scheiben die Nacht über Landeck. Die Event-Highlights im Überblick.