Außergewöhnlicher Bau
Stolz auf Holz: Was die neue Volksschule in Wattens so besonders macht
Stolz auf Holz: Bürgermeister Lukas Schmied, Direktorin Ruth Töpfer und Hausmeister Martin Schrott (v. l.) sehen der Eröffnung der neuen Volksschule mit Freude entgegen.
© Domanig
Wenn SchülerInnen und Lehrpersonal rund um Ostern in die neue Volksschule am Kirchplatz in Wattens einziehen, erwartet sie ein außergewöhnliches Bauwerk: Denn die neue Schule ist größtenteils als Massivholzbau ausgeführt – und wartet auch sonst mit vielen Innovationen auf. Ein Blick hinter die Kulissen.