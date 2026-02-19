Stolz auf Holz: Was die neue Volksschule in Wattens so besonders macht

Wenn SchülerInnen und Lehrpersonal rund um Ostern in die neue Volksschule am Kirchplatz in Wattens einziehen, erwartet sie ein außergewöhnliches Bauwerk: Denn die neue Schule ist größtenteils als Massivholzbau ausgeführt – und wartet auch sonst mit vielen Innovationen auf. Ein Blick hinter die Kulissen.