Mehr als 50 km/h zu schnell
17-Jährigem wurde Probe-Führerschein nach zwei Tagen wieder abgenommen
Obwohl auf der Inntalautobahn bei Zirl nur 110 km/h erlaubt waren, fuhr ein 17-Jähriger 164 km/h. Dem Lenker wurde der vorläufige Führerschein abgenommen, den er erst vor zwei Tagen erhalten hatte.
Zirl – Am Mittwoch kam es auf der A12 Inntalautobahn bei Zirl in Fahrtrichtung Zams zu einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung. Nach Abzug der Messtoleranz wurden bei einem 17-jährigen Pkw-Lenker 164 km/h gemessen. Auf dem Straßenabschnitt gilt jedoch zwischen 22 Uhr und 5 Uhr eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h.
Der 17-Jährige wurde daraufhin bei der Raststation Pettnau angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Ihm wurde dabei der erst vor zwei Tagen ausgestellte vorläufige Führerschein abgenommen. (TT.com)