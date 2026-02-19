17-Jährigem wurde Probe-Führerschein nach zwei Tagen wieder abgenommen

Obwohl auf der Inntalautobahn bei Zirl nur 110 km/h erlaubt waren, fuhr ein 17-Jähriger 164 km/h. Dem Lenker wurde der vorläufige Führerschein abgenommen, den er erst vor zwei Tagen erhalten hatte.

Zirl – Am Mittwoch kam es auf der A12 Inntalautobahn bei Zirl in Fahrtrichtung Zams zu einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung. Nach Abzug der Messtoleranz wurden bei einem 17-jährigen Pkw-Lenker 164 km/h gemessen. Auf dem Straßenabschnitt gilt jedoch zwischen 22 Uhr und 5 Uhr eine Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h.