Stürzte durch Glasscheibe: Mann bei Arbeitsunfall auf Dach in Vils verletzt

Vils – Ein Mann wurde am Donnerstagvormittag bei einem Arbeitsunfall in Vils verletzt. Der 29-Jährige war gegen 8.10 Uhr mit Arbeiten an einer Satellitenschüssel auf einem Hausdach beschäftigt.

Dabei trat der Österreicher aus Versehen auf eine Glasscheibe, die wegen einer Schneeschicht nicht sichtbar war. Der Mann brach ein und stürzte etwa sechs Meter ab. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Reutte eingeliefert. (TT.com)