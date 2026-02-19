Kahlschlag in der Medienlandschaft: ProSieben-Gruppe streicht 45 Stellen in Österreich

Die Privatsendergruppe ProSiebenSat.1Puls4 gab am Donnerstag bekannt, 45 Stellen zu streichen. Das entspricht neun Prozent der Belegschaft. Betroffen sind vor allem die Sportredaktion, der Studiobetrieb und das Textangebot.

Die österreichische Privatsendergruppe ProSiebenSat.1Puls4, zu der Puls 4, Puls 24, ATV und die Streaming-Plattform Joyn gehören, reagiert auf die schwierigen Marktbedingungen mit einem signifikanten Stellenabbau. „Diese Maßnahmen sind eine schwere, aber notwendige Entscheidung, die wir in Österreich eigenständig und aus unternehmerischer Verantwortung getroffen haben“, erklärte Co-CEO Thomas Gruber. Ziel sei es, die Investitionsfähigkeit zu erhalten und Wachstumsperspektiven zu sichern, ergänzte Co-CEO Bernhard Albrecht.

Einsparungen bei Text, Sport und im Studio

Die Sparmaßnahmen betreffen mehrere Bereiche:

Textangebot: Die Textnachrichten auf den Online-Plattformen werden deutlich reduziert, „um den Fokus auf die umfangreichen Bewegtbildnachrichten zu legen“. Bereits im Vorjahr waren hier Einsparungen angekündigt worden.

Sportredaktion: Die Sportredaktion wird in die tagesaktuelle Redaktion eingegliedert. Man wolle zwar weiterhin Sport abbilden, der umkämpfte Markt für Premium-Sportrechte sei aber „aktuell nicht darstellbar". Bestehende Rechte wie an den US Open oder ausgewählten Nations-League-Spielen bleiben erhalten.

Studiobetrieb: Durch verstärkte Automation in Regie und Studio fallen ebenfalls Stellen weg.

Werbemarkt unter Druck