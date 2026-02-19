75-Jährige auf Schutzweg in Telfs von Auto angefahren und verletzt

Telfs – Eine 75-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagnachmittag in Telfs auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst und verletzt worden. Die Frau stürzte bei dem Zusammenstoß und erlitt eine Verletzung im Bereich der Hüfte. Sie wurde in das Krankenhaus nach Innsbruck gebracht.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz nach 13 Uhr. Ein 29-jähriger Österreicher fuhr mit seinem Wagen auf der Bahnhofstraße in Richtung Norden. Im Kreuzungsbereich mit der Obermarktstraße, streifte er die Pensionistin, als diese gerade den dortigen Schutzweg überquerte. Die verletzte Frau wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. (TT.com)