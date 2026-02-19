Das Kraftwerk Obere Sill läuft nun mit Batterie: Wie die IKB das Stromnetz stützen will

Der erste Großbatteriespeicher Tirols ist seit Dezember in Schönberg in Betrieb – direkt unter der Europabrücke. Beim Kraftwerk Obere Sill speichert er überschüssigen Strom und speist ihn zu günstigeren Zeiten wieder ins Netz ein. Eine erste Bilanz der IKB fällt positiv aus, sie plant bereits weitere Anlagen.