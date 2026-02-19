Stark wie 140 E-Autos

Das Kraftwerk Obere Sill läuft nun mit Batterie: Wie die IKB das Stromnetz stützen will

Bungeespringer können den Großbatteriespeicher von der Europabrücke aus sehen: Er befindet sich direkt unter der Autobahnbrücke in der Sillschlucht.
© Rita Falk
Clemens Markart

Von Clemens Markart

Der erste Großbatteriespeicher Tirols ist seit Dezember in Schönberg in Betrieb – direkt unter der Europabrücke. Beim Kraftwerk Obere Sill speichert er überschüssigen Strom und speist ihn zu günstigeren Zeiten wieder ins Netz ein. Eine erste Bilanz der IKB fällt positiv aus, sie plant bereits weitere Anlagen.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561