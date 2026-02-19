Großes Publikumsinteresse
Neues und altes Bad, Video-Stream und Polizeischutz: Das war der Wörgler Gemeinderat
Im Wörgler Komma gibt es Konzert, Kabarett und Kultur. Die Gemeinderatssitzungen finden ebenfalls im Veranstaltungszentrum statt. Diesmal war auch die Stadtpolizei vor Ort.
© Theresa Aigner
Langweilig wird es in den Sitzungen des Wörgler Gemeinderats nie. Auch ohne Live-Übertragung, die Bürgermeister Riedhart (ÖVP) mit Beginn des Jahres abgeschafft hat, wurde vor den Augen zahlreicher ZuhörerInnen heiß debattiert.