Großes Publikumsinteresse

Neues und altes Bad, Video-Stream und Polizeischutz: Das war der Wörgler Gemeinderat

Im Wörgler Komma gibt es Konzert, Kabarett und Kultur. Die Gemeinderatssitzungen finden ebenfalls im Veranstaltungszentrum statt. Diesmal war auch die Stadtpolizei vor Ort.
© Theresa Aigner
Theresa Aigner

Von Theresa Aigner

Langweilig wird es in den Sitzungen des Wörgler Gemeinderats nie. Auch ohne Live-Übertragung, die Bürgermeister Riedhart (ÖVP) mit Beginn des Jahres abgeschafft hat, wurde vor den Augen zahlreicher ZuhörerInnen heiß debattiert.

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051