Wollte Stau ausweichen: Navi schickte 69-Jährigen auf Langlaufloipe in Bichlbach

Einem Stau auf der Fernpassstraße wollte am Donnerstag ein 69-jähriger Urlauber ausweichen – und landete mit seinem Auto auf einer Langlaufloipe. Der Mann folgte seinem Navi und fuhr rund einen Kilometer auf der Loipe, bevor er im Graben stecken blieb.

Bichlbach – Eine ungewöhnliche Irrfahrt hat am Donnerstag in Bichlbach für einen Einsatz gesorgt. Wie die Polizei berichtet, landete ein 69-jähriger Mann aus den Niederlanden, der einem Stau auf der Fernpassstraße ausweichen wollte, mit seinem Wagen auf einer Langlaufloipe.

Der Niederländer war mit seinem Sohn von Deutschland kommend in Richtung Süden unterwegs, als er aufgrund der winterlichen Verhältnisse in einen Stau geriet. Der Mann wurde daraufhin von seinem Navigationsgerät in Lähn von der Fernpassstraße ins Ortsgebiet abgeleitet, um den Stau zu umfahren.

Die vorgeschlagene Route führte den Mann jedoch direkt auf die Langlaufloipe. Der 69-Jährige befuhr diese mit seinem Auto auf einer Länge von rund einem Kilometer in Richtung Lermoos. Bei einer Abwärtsfahrt auf der Loipe rutschte der Wagen schließlich in einen Graben. Für die Bergung des Fahrzeugs in den Abendstunden musste ein Abschleppdienst anrücken, der die Hilfe einer Pistenraupe benötigte, um zu dem gestrandeten Auto vorzudringen. (TT.com)