ÖSV-Ass meldet sich nach Horrorsturz: „Dankbar, dass es nicht noch schlimmer ausging“

Das Ticket für die Olympischen Spiele hatte Tristan Takats bereits in der Tasche, doch zwei Wochen vor der Eröffnung kam der Niederösterreicher beim Ski-Cross-Weltcup in Veysonnaz schwer zu Sturz. Der 30-Jährige erlitt dabei einen Kreuzband-, Außenband- und Meniskusriss im rechten Knie und einen Halswirbelbruch. Der Traum von einer Olympia-Medaille war geplatzt.

Jetzt meldete sich das ÖSV-Ass in den Sozialen Netzwerken zu Wort. „Manchmal endet eine Saison in einem einzigen Moment. Nach meinem Sturz wusste ich sofort, dass es vorbei ist. Es schmerzt, die Olympischen Spiele zu verpassen – ein großer Traum bleibt vorerst unerfüllt. Aber am Ende zählt eines mehr als jeder Wettkampf: meine Gesundheit. Ich bin dankbar, dass es nicht noch schlimmer ausgegangen ist“, schrieb er zu Bildern vom Sturz, der Erstversorgung und aus dem Krankenhaus.

Ob Takats noch einmal im Weltcup an den Start geht, ließ er offen: „Jetzt heißt es heilen, stärker zurückkommen und den Blick nach vorne richten.“ (TT.com)