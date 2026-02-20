Der Fall Jeffrey Epstein und seine Auswirkungen

Der Fall erschütterte die USA und die Welt: Der gut vernetzte New Yorker Multimillionär Jeffrey Epstein hatte jahrelang junge Frauen, auch Minderjährige, nicht nur selbst sexuell missbraucht, sondern sie auch seinen zahlreichen prominenten Bekannten weitergereicht. Was besonders für Empörung sorgte: Epstein konnte offenbar aufgrund seiner Kontakte viele Jahre lang einer angemessenen Strafe entkommen.

Epstein wurde letztlich am 6. Juli 2019 verhaftet, starb aber nur einen Monat später in seiner Zelle, offiziell aufgrund von Suizid. Seine Ex-Partnerin und langjährige Vertraute Ghislaine Maxwell, die als seine wichtigste Mittäterin galt, wurde 2021 wegen Menschenhandels zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.

Die prominenten Namen, die mit Epstein oft jahrelang vertraulichen Umgang pflegten, lesen sich wie das Who Is Who der internationalen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, auch wenn in vielen Fällen kein persönlicher Bezug zu seinen Sexualverbrechen nachgewiesen werden konnte. Der Fall Epstein kommt deshalb nicht zur Ruhe, war auch ein Thema im US-Wahlkampf 2024 und gibt bis heute Futter für Verschwörungstheorien.

Seit der jüngsten Veröffentlichung von Millionen Dokumenten durch das US-Justizministerium ist der Sexualstraftäter erneut in den Schlagzeilen. Am Donnerstag bzw. Freitag sagen nun Ex-US-Präsident Bill Clinton und die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton vor einem Untersuchungsausschuss des US-Kongresses aus. Die beiden Politiker von den Demokraten forderten eine öffentliche Anhörung, um eine Instrumentalisierung durch die Republikaner von US-Präsident Donald Trump zu verhindern. Trump hatte wie das Ehepaar Clinton Verbindungen zu Epstein, wurde von dem republikanisch geführten Ausschuss jedoch nicht zur Aussage vorgeladen. Ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit Epstein konnte weder den Clintons noch Trump bisher nachgewiesen werden.

Einer der bekanntesten mutmaßlichen "Klienten" Epsteins, der britische Prinz Andrew, verlor im Oktober 2025 alle seine Titel und Privilegien als Angehöriger der Königsfamilie. Im Februar 2026 kam dann der Knalleffekt: Er wurde wegen des Verdachts auf "Fehlverhalten in Ausübung offizieller Funktionen" festgenommen.

Auch gegen andere Epstein-Bekannte - etwa den französischen Ex-Kulturminister Jack Lang, den früheren Generalsekretär des Europarates und norwegischen Ex-Premier Thornbjørn Jagland oder das norwegische Diplomatenpaar Mona Juul und Terje Rød-Larsen - wurden Korruptionsermittlungen von den nationalen Behörden aufgenommen.

Im Folgenden eine Chronologie des Falles Epstein und seiner Auswirkungen:

2005: Erste Anzeigen gegen Epstein wegen des sexuellen Missbrauchs minderjähriger Mädchen. In Folge werden den Behörden Dutzende Fälle bekannt.

2007: Epstein schließt einen umstrittenen Geheimdeal mit dem zuständigen Staatsanwalt in Florida und späteren US-Arbeitsminister Alex Acosta ab: Epstein bekennt sich in zwei Fällen schuldig, Prostituierte illegal angeworben zu haben, und akzeptiert eine milde Haftstrafe; dafür verzichten die Bundesbehörden auf eine weitere Strafverfolgung.

2008: Epstein wird gemäß dem Deal verurteilt und sitzt eine milde Haftstrafe ab, während derer er mehrere Stunden Freigang pro Tag genießt.

In den darauffolgenden Jahren versuchen Epsteins Opfer wiederholt, öffentliche Aufmerksamkeit zu erhalten und den Deal auszuhebeln.

2014-15: Das Epstein-Opfer Virginia Roberts Giuffre bringt den Fall erneut ins Rollen. Sie wirft dem Millionär unter anderem vor, sie als Minderjährige zum Sex mit dem britischen Prinzen Andrew gezwungen zu haben.

2019: Epstein wird am 6. Juli wegen Menschenhandels mit Minderjährigen verhaftet. Am 10. August wird er tot in seiner Zelle aufgefunden. Acosta tritt kurz nach der Verhaftung Epsteins als US-Arbeitsminister zurück.

2021: Epsteins Mittäterin Maxwell wird wegen Menschenhandels zu 20 Jahren Haft verurteilt.

2025: Donald Trump, ein langjähriger Bekannter Epsteins, wird erneut US-Präsident. Seine Justizministerin Pam Bondi deutet an, eine Liste von "Klienten" Epsteins bei der Hand zu haben, rudert jedoch später zurück. Am 25. April stirbt Virginia Giuffre durch Suizid. Am 30. Oktober erkennt der britische König Charles III. alle königlichen Titel seines Bruders Andrew ab. Im November beschließt der US-Kongress die Freigabe der Epstein-Akten. Diese beginnt im Dezember, allerdings sind zahlreiche Stellen darin geschwärzt.