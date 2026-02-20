Dornauer im Interview
Vor endgültiger Entscheidung des Schiedsgerichts: „Meine Lust auf Politik ist groß“
Wohin wird‘s gehen? Neben seiner Rolle als freier Abgeordneter, hat sich Georg Dornauer neben der Politik in den letzten Monaten eine Arbeit als Unternehmensberater für fünf Firmen aufgebaut.
© Rita Falk
Am Samstag entscheidet das Landesschiedsgericht der Partei, ob der von der Tiroler SPÖ ausgeschlossene Georg Dornauer endgültig kein Mitglied der SPÖ ist oder doch wieder. Er selbst sieht sich weiter in der Politik.