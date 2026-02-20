Starke Schneefälle in Tirol: Bus auf Lechtalstraße von Lawine erfasst

Starke Schneefälle haben in der Nacht auf Freitag für Behinderungen und zahlreiche Straßensperren gesorgt. Für einige Straßen wurde eine Schneekettenpflicht eingerichtet.

In Bach im Außerfern ging eine Lawine auf die B198 Lechtalstraße ab. Laut Leitstelle Tirol wurde ein Firmenbus mit zwölf Insassen erfasst und von der Fahrbahn geschoben. Verletzt wurde ersten Informationen zufolge niemand. Im Einsatz steht die Bergrettung Elbigenalp, die den Lawinenkegel sondiert, sowie die Polizei und die Straßenmeisterei.

In Ehenbichl stürzte ein Baum, möglicherweise aufgrund einer Lawine, auf eine Stromleitung. Die L260 Ehenbichler Straße wurde zwischen Ehenbichl und Weißenbach für den Verkehr gesperrt.