Kriegsbeginn jährt sich
Warum sich Ukrainer in Österreich mustergültig integrieren
Das Äußere Burgtor am Heldenplatz in Wien leuchtete an einem Gedenktag zum Angriffskrieg in den ukrainischen Nationalfarben Blau-Gelb. Seit Kriegsbeginn sind zehntausende Ukrainer nach Österreich geflüchtet.
© APA/Steinmaurer
Mehr als 80.000 Menschen aus der Ukraine sind seit Kriegsbeginn im Jahr 2022 nach Österreich geflüchtet. Die Integrationsministerin ist für sie voll des Lobs, aber mit einer Einladung zum dauerhaften Bleiben zurückhaltend.