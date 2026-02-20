Auto geriet auf Schneefahrbahn ins Schleudern: Unfall in Kössen fordert zwei Verletzte
Kössen – Starker Schneefall und winterliche Straßenverhältnisse haben am Donnerstagnachmittag auf der Walchseestraße (B172) bei Kössen zu einem Verkehrsunfall geführt.
Der Unfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr. Ein 22-jähriger Österreicher, der von Walchsee in Richtung Kössen unterwegs war, verlor im Schneetreiben in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Er rutschte auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Auto einer 64-jährigen Deutschen zusammen.
Der 22-jährige Mann wurde laut Polizei bei dem Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das Krankenhaus nach St. Johann in Tirol gebracht. Die 64-jährige Frau erlitt ebenfalls Verletzungen unbestimmten Grades und wurde wiederum in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert. An beiden Pkw entstand Totalschaden. Die Walchseestraße war im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Aufräumarbeiten für etwa 45 Minuten komplett gesperrt. (TT.com)