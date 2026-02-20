Auto geriet auf Schneefahrbahn ins Schleudern: Unfall in Kössen fordert zwei Verletzte

Kössen – Starker Schneefall und winterliche Straßenverhältnisse haben am Donnerstagnachmittag auf der Walchseestraße (B172) bei Kössen zu einem Verkehrsunfall geführt.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.40 Uhr. Ein 22-jähriger Österreicher, der von Walchsee in Richtung Kössen unterwegs war, verlor im Schneetreiben in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Er rutschte auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Auto einer 64-jährigen Deutschen zusammen.