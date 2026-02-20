Die wichtigsten Beschlüsse
Vom Gedenkort bis zur neuen Impfstelle: Aktuelles aus dem Innsbrucker Stadtsenat
Die Namenssteine für die 115 derzeit bekannten Opfer des Lagerkomplexes wurden in den vergangenen Monaten bereits angebracht. Im Frühjahr gehen die Arbeiten an der Innpromenade weiter.
© © Stadt Innsbruck/D.Jäger
Beim neuen Gedenkort für den NS-Lagerkomplex Reichenau laufen die Vorbereitungen für die zweite Projektphase. Und in der Innsbrucker Innenstadt wird ein neues Impfzentrum eingerichtet. Das sind nur einige der Beschlüsse, mit denen sich der Innsbrucker Stadtsenat diese Woche befasst hat. Ein Überblick.