Die wichtigsten Beschlüsse

Vom Gedenkort bis zur neuen Impfstelle: Aktuelles aus dem Innsbrucker Stadtsenat

Die Namenssteine für die 115 derzeit bekannten Opfer des Lagerkomplexes wurden in den vergangenen Monaten bereits angebracht. Im Frühjahr gehen die Arbeiten an der Innpromenade weiter.
© © Stadt Innsbruck/D.Jäger
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Beim neuen Gedenkort für den NS-Lagerkomplex Reichenau laufen die Vorbereitungen für die zweite Projektphase. Und in der Innsbrucker Innenstadt wird ein neues Impfzentrum eingerichtet. Das sind nur einige der Beschlüsse, mit denen sich der Innsbrucker Stadtsenat diese Woche befasst hat. Ein Überblick.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561