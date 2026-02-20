Schlechter bewertet als Olaf Scholz

Der angeschlagene Kanzler: CDU-Chef Merz steht ein schwieriger Parteitag bevor

Ein Oldtimer als Symbol für den Reformstau in Deutschland. CDU-Regierungschef Friedrich Merz beugt sich in Stuttgart über den Motor des letzten Autos vom ersten Kanzler Konrad Adenauer.
Von Gabriele Starck

Den Vorsitz wird ihm niemand streitig machen. Dennoch könnte für Friedrich Merz die Wiederwahl zum Parteichef beim Bundesparteitag der Christdemokraten in Stuttgart Freitagnachmittag schmerzhaft werden.