Schlechter bewertet als Olaf Scholz
Der angeschlagene Kanzler: CDU-Chef Merz steht ein schwieriger Parteitag bevor
Ein Oldtimer als Symbol für den Reformstau in Deutschland. CDU-Regierungschef Friedrich Merz beugt sich in Stuttgart über den Motor des letzten Autos vom ersten Kanzler Konrad Adenauer.
© AFP/Kienzle
Den Vorsitz wird ihm niemand streitig machen. Dennoch könnte für Friedrich Merz die Wiederwahl zum Parteichef beim Bundesparteitag der Christdemokraten in Stuttgart Freitagnachmittag schmerzhaft werden.