Recruiting: Persönlich oder vor dem Bildschirm?

Wie gewinnt man heute die Talente von morgen? Die Veranstalter der größten Karrieremesse Westösterreichs – career & competence – zeigen, warum sich Präsenz auf Messen lohnt.

Matthias Penz und Florian Brunner, GF der SoWi-Holding, organisieren Berufs-, Bildungs- und Karrieremessen in ganz Österreich. Darunter die career & competence, die gemeinsam mit der Universität Innsbruck veranstaltet wird, sowie die BeSt in Wien, Klagenfurt und Innsbruck und die Visio Tirol. Im Gespräch teilen sie Einblicke in die Themen Messe-Recruiting und Employer Branding, die sie als Veranstalter gesammelt haben.

Matthias Penz (l.) und Florian Brunner, Geschäftsführer SoWi-Holding. © JAKOB WALLNER

Wie unterscheiden sich Gespräche auf der career & competence von Online-Kontakten oder formellen Bewerbungsprozessen?

Matthias Penz und Florian Brunner: Auf der Messe herrscht eine besondere Atmosphäre. Eine, die Barrieren aufbricht. Ausstellende berichten, dass Besucher:innen – darunter Studierende, Absolvent:innen und (Young) Professionals – weniger nervös sind. Dementsprechend verlaufen die Gespräche entspannter und ermöglichen einen ehrlichen Austausch auf Augenhöhe.

Welche Rolle spielt Authentizität, und inwiefern helfen informelle Gespräche an den Messeständen?

Matthias Penz und Florian Brunner: Authentizität spielt eine zentrale Rolle, da so Vertrauen entsteht. Informelle Gespräche an den Messeständen schaffen dafür den passenden Rahmen. Ohne Erwartungsdruck fühlen sich potenzielle Kandidat:innen wohler, zeigen sich authentisch und kommunizieren offen. So entstehen Gespräche, in denen auch Themen zur Sprache kommen, die in klassischen Bewerbungsverfahren oft verborgen bleiben.

Zugleich bietet die Messe vielfältige Möglichkeiten, die eigene Kultur authentisch zu vermitteln – sei es am Stand, in den Workshops oder auf der Messebühne.

Das hilft beiden Seiten, ein realistisches Bild voneinander zu gewinnen und die Passung besser einzuschätzen – ein Vorteil, der sich auch langfristig auf die Mitarbeiterbindung auswirkt.

Warum lohnt es sich gerade jetzt, Aussteller:in zu werden?

Matthias Penz und Florian Brunner: Trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten ist es wichtig, Präsenz bei den Talenten von morgen zu zeigen – vor allem, wenn Fachkräfte knapp werden. Persönliche Begegnungen auf der Messe schaffen nachhaltige Eindrücke und bilden die Basis für langfristige, wertvolle Kontakte.

Welche Skills zeigen sich auf der Messe, die im Lebenslauf oft verborgen bleiben?

Matthias Penz und Florian Brunner: Auf der Messe erkennt man schnell, wer kommunikativ, kreativ oder teamorientiert ist. In Workshops haben Aussteller:innen zudem die Gelegenheit, praxisnahe Fallbeispiele zu bearbeiten und die Talente von morgen im Einsatz zu erleben.