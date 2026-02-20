Vom Gedenkort bis zur neuen Impfstelle: Aktuelles aus dem Innsbrucker Stadtsenat

Beim neuen Gedenkort für den NS-Lagerkomplex Reichenau laufen die Vorbereitungen für die zweite Projektphase. Und in der Innsbrucker Innenstadt wird ein neues Impfzentrum eingerichtet. Das sind nur einige der Beschlüsse, mit denen sich der Innsbrucker Stadtsenat diese Woche befasst hat. Ein Überblick.