Toter in Linz, Flughafen Schwechat wieder in Betrieb: Österreich kämpft mit dem Wintereinbruch

Seit Donnerstagabend stehen Rettungskräfte im ganzen Land aufgrund der starken Schneefälle im Dauereinsatz. In der Steiermark haben 30.000 Haushalte keinen Strom, zahlreiche Straßen in Niederösterreich sind blockiert. Am Flughafen in Wien musste am Vormittag der Betrieb vorübergehend eingestellt werden.

Wien, St. Pölten, Graz – Das Winterwetter hat am Freitag für große Probleme und in Linz sogar für einen Toten bei einem Unfall mit einem Räumfahrzeug gesorgt. Der Betrieb am Flughafen Wien in Schwechat war seit den Morgenstunden eingestellt und wurde um 12.00 Uhr wieder aufgenommen, sagte Airport-Sprecher Peter Kleemann. Mit Verzögerungen wurde weiter gerechnet. In der Steiermark waren Freitagfrüh rund 30.000 Haushalte ohne Strom. Die Landeswarnzentrale gab für mehrere Bezirke einen „AT-Alert“ aus.

„Der Flugbetrieb wird sukzessive wieder hochgefahren. Zunächst sind Starts und ab 13 Uhr auch Landungen wieder möglich“, sagte Kleemann. Bis sich der Flugbetrieb wieder normalisiert, werde es noch einige Zeit dauern. Für Freitag sei „jedenfalls noch mit Verzögerungen zu rechnen“. Aufgrund der Sperre fielen 150 Flüge aus. Die Austrian Airlines (AUA) mussten rund 100 Verbindungen streichen. Zahlreiche Flüge, vor allem Langstreckenverbindungen nach Schwechat, wurden auf umliegende Airports umgeleitet. „Rund 13.000 Passagiere sind davon betroffen“, teilte das Unternehmen mit. Für Freitag wurden weitere Verspätungen erwartet, „auch weitere Flugstreichungen sind nicht gänzlich ausgeschlossen“, hieß es.

20 Zentimeter Schnee am Airport Wien

„Wir empfehlen Reisenden, sich bei ihren Fluglinien über den Status ihrer gebuchten Flüge zu informieren“, sagte Kleemann. Wenn Verbindungen abgesagt wurden, „ersuchen wir Passagiere, nicht zum Airport zu kommen“. Rund 20 Zentimeter Schneehöhe wurden auf dem Flughafen verzeichnet. Der Winterdienst sei seit Donnerstagabend „durchgehend im Einsatz“ – rund 200 Mitarbeiter und über 100 Fahrzeuge sind seitdem mit Räumung und Enteisung beschäftigt. Etwa 1.000 Lkw-Fuhren mit insgesamt rund 15.000 Tonnen Schnee wurden innerhalb von zwölf Stunden beseitigt.

In Wien gab es bis Freitagmorgen bei der Hohen Warte 17 Zentimeter Neuschnee, in St. Pölten waren es 18 Zentimeter in den vergangenen 24 Stunden. Die Wiener Außenring Autobahn (A21) war mehrere Stunden lang gesperrt.

Rettungsdienst sowie Feuerwehr und Polizei seien seit Donnerstagabend „im Dauereinsatz“, berichtete Philipp Gutlederer von Notruf NÖ. Es komme immer wieder zu Verkehrsunfällen im Schneetreiben. Die meisten davon ereigneten sich auf der Autobahn, auch Sattelzüge waren hier involviert.

Seit Donnerstagabend rückten in Niederösterreich 815 Feuerwehren zu 670 Einsätzen aus, sagte Klaus Stebal vom Landeskommando zur APA. Der Großteil davon entfiel auf den Süden des Landes, aber auch der Raum St. Pölten und der Bezirk Mödling waren stark betroffen.

In Teilen Niederösterreichs kam es zu lokalen Stromausfällen. Der Höhepunkt war in den späteren Morgenstunden, in denen für kurze Zeit etwa 6.500 Haushalte betroffen waren, teilte Netz NÖ mit. Am Vormittag waren noch rund 600 Kunden ohne Strom. Betroffen waren vor allem die Bezirke Neunkirchen und Wiener Neustadt. Die Bildungsdirektion informierte auf APA-Anfrage, dass ein Fernbleiben vom Unterricht gerechtfertigt sei, wenn bei extremen Wetterbedingungen der Weg zur Schule „objektiv gefährlich oder unzumutbar ist“. Auch der Ausfall von Schulbussen oder öffentlichen Verkehrsmitteln gelte als Entschuldigung.

Die Feuerwehren rund um Wien mussten zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. © APA/FF Wiener Neustadt

AT-Alert in der Steiermark

Der schwere, nasse Schnee führte in der Steiermark zu Schäden an Stromleitungen. Freitagfrüh hatten rund 30.000 Haushalte keinen Strom, betroffen sind die Süd-, Ost- und Weststeiermark sowie der Großraum Graz. Die steirischen Behörden haben gegen 8.20 Uhr eine Warnung via AT-Alert auf Mobiltelefone ausgegeben und vor umstürzenden Bäumen und abgebrochenen Ästen gewarnt. Die Reparaturarbeiten dürften noch das ganze Wochenende lang andauern.

Auch in der Steiermark blieben Fahrzeuge auf der Schneefahrbah hängen, wie dieser Bus bei St. Stefan im Rosental. © APA/FF St. Stefan

Einzelne Stromausfälle auch in Kärnten

In Kärnten herrschte wegen der winterlichen Verhältnisse auf zahlreichen höher gelegenen Straßen Schneekettenpflicht. Auf der A2 hatte sich laut Polizei in Fahrtrichtung Italien ein Stau ab Preitenegg bis zur Pack zurück wegen hängengebliebener Lkw in der Früh wieder aufgelöst. Wegen eines Lkw-Unfalls und eines weiteren Unfalls bei Griffen war die Richtungsfahrbahn Italien aber weiterhin blockiert, der Haberbergtunnel ist gesperrt.

Wegen umgestürzter Bäume und hängengebliebener Fahrzeuge gab es laut Landesalarm- und Warnzentrale rund 30 Feuerwehreinsätze im Bundesland. Bei der Stromversorgung gab es punktuell Störungen.

Auch Tirol betroffen

Auch in Tirol war Freitagfrüh einiges los. Teils starke Schneefälle haben in der Nacht auf Freitag in weiten Teilen des Landes für chaotische Straßenverhältnisse, Sperren und Unfälle gesorgt. Im Lechtal erfasste eine Lawine einen mit zwölf Personen besetzten Bus, glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Vielerorts wurde Schneekettenpflicht verhängt. (APA/tt.com)