Totes Kleinkind in Niederösterreich gefunden: U-Haft für Mutter beantragt

Groß Gerungs – Nach der Auffindung eines toten Kleinkindes am Mittwoch in einer Wohnung in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) hat die Staatsanwaltschaft Krems Untersuchungshaft für die Mutter beantragt. Die Verdächtige befinde sich noch im Krankenhaus und habe kurz befragt werden können, sagte Behördensprecher Franz Hütter am Freitag, ohne nähere Informationen bekannt zu geben. Mutmaßlich liegt Kindestötung und Suizidversuch vor.