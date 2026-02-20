Totes Kleinkind in Niederösterreich gefunden: U-Haft für Mutter beantragt
Groß Gerungs – Nach der Auffindung eines toten Kleinkindes am Mittwoch in einer Wohnung in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) hat die Staatsanwaltschaft Krems Untersuchungshaft für die Mutter beantragt. Die Verdächtige befinde sich noch im Krankenhaus und habe kurz befragt werden können, sagte Behördensprecher Franz Hütter am Freitag, ohne nähere Informationen bekannt zu geben. Mutmaßlich liegt Kindestötung und Suizidversuch vor.
Der 15 Monate alte Bub und die 29-Jährige waren am späten Mittwochnachmittag von einem Angehörigen entdeckt worden. Die schwer verletzte Frau wurde in ein Spital gebracht und festgenommen. In Bezug auf die angeordnete Obduktion gab die Staatsanwaltschaft keine weiteren Details bekannt. (APA, TT.com)
