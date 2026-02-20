Totes Kleinkind in Niederösterreich gefunden: U-Haft für Mutter verhängt

Groß Gerungs – Nach der Auffindung eines toten Kleinkindes am Mittwoch in einer Wohnung in Groß Gerungs (Bezirk Zwettl) hat das Landesgericht Krems die Untersuchungshaft über die Mutter verhängt. Die Befristung läuft vorerst bis 6. März, teilte Sprecher Ferdinand Schuster am Freitag mit. Die Beschuldigte befand sich weiterhin im Krankenhaus, erste Befragungen waren möglich. Im Raum steht der Verdacht des Mordes. Mutmaßlich liegt Kindestötung und ein Suizidversuch vor.

Die Staatsanwaltschaft Krems hatte zuvor die Verhängung der Untersuchungshaft über die 29-Jährige beantragt. Die Frau habe kurz befragt werden können, sagte Behördensprecher Franz Hütter, ohne nähere Informationen bekannt zu geben. Vor Verhängung der U-Haft wurde von der zuständigen Richterin ebenfalls eine Beschuldigtenvernehmung durchgeführt.

Der 15 Monate alte Bub und die 29-Jährige waren am späten Mittwochnachmittag von einem Angehörigen entdeckt worden. Die schwer verletzte Frau wurde in ein Spital gebracht und festgenommen. In Bezug auf die angeordnete Obduktion gab die Staatsanwaltschaft keine weiteren Details bekannt. (APA, TT.com)