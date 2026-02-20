Lawine im Außerfern riss Reisebus mit: „Im nächsten Moment war er im Graben“

Im Außerferner Ort Bach hat eine Lawine im Frühverkehr einen Werksbus erfasst und von der Lechtalstraße B198 gerissen. Verletzt wurde niemand, Fahrer und Passagiere stehen unter Schock. Der Unfallort ist für seine Lawinengefahr bekannt. Die örtliche Lawinenkommission hätte am Freitagmorgen über die Sperre der Straße entschieden.