Passagiere unter Schock
Lawine im Außerfern riss Reisebus mit: „Im nächsten Moment war er im Graben“
Der Werksbus war in den frühen Morgenstunden unterwegs nach Breitenwang, als ihn die Gatter-Lawine in Bach gegen 5 Uhr von der Straße riss. Verletzt wurde dabei niemand.
© Liebl Daniel
Im Außerferner Ort Bach hat eine Lawine im Frühverkehr einen Werksbus erfasst und von der Lechtalstraße B198 gerissen. Verletzt wurde niemand, Fahrer und Passagiere stehen unter Schock. Der Unfallort ist für seine Lawinengefahr bekannt. Die örtliche Lawinenkommission hätte am Freitagmorgen über die Sperre der Straße entschieden.