Dramatische Lage am Freitag: Vier Lawinentote in Tirol, mehrere Verletzte

Auch am Freitag haben Lawinenabgänge im freien Skiraum zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Ein großer Lawinenabgang in St. Anton am Arlberg hat drei Todesopfer gefordert. Auch für einen Mann in Nauders kam jede Hilfe zu spät. In Kappl konnten mehrere Verschüttete aus den Schneemassen befreit werden.