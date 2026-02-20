Abgänge im ganzen Land
Erneut Lawinenserie in Tirol: Zwei Tote in St. Anton, eine Person wird reanimiert
In St. Anton ging am Freitagnachmittag eine große Lawine ab.
© TT/Daniel Liebl
Auch am Freitag haben Lawinenabgänge im freien Skiraum zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Ein großer Lawinenabgang in St. Anton am Arlberg hat zwei Todesopfer gefordert, eine Person wird derzeit reanmiert. Auch für einen Mann in Nauders kam jede Hilfe zu spät. In Kappl konnten mehrere Verschüttete aus den Schneemassen befreit werden.