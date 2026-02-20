Lawinenserie in Tirol setzt sich fort: Sucheinsätze laufen, mehrere Verschüttete vermutet

In Tirol wurden bis Freitagmittag sechs Lawinenabgänge gemeldet, die Rettungskräfte suchen derzeit nach möglichen Verschütteten.

Bei einem Lawinenabgang in Fügenberg berichtet die Leitstelle Tirol über zwei Verschüttete. Eine Person konnte mit Verletzungen unbestimmten Grades bereits befreit werden, im Einsatz stehen die Bergrettung, die Pistenrettung sowie Lawinenhunde.

In Nauders ist derzeit ein Hubschrauber auf Anflug, um nach möglichen Opfern zu suchen. In Aschau ist die Bergrettung Kaltenbach unterwegs.

In Kaltenbach konnten sich zwei Wintersportler aus zwei verschiedenen Lawinen von selbst befreien. Sie werden derzeit von der Rettung betreut. Alle Lawinenabgänge ereigneten sich laut derzeitigem Stand im freien Skiraum der jeweiligen Skigebiete.

Keine Verschütteten in Fiss

Lawinenhunde und ein Hubschrauber waren auch in Fiss im Einsatz. Dort wurde im Skigebiet im freien Skiraum ebenfalls eine Lawine gemeldet. Der Sucheinsatz wurde um kurz nach 12 Uhr abgebrochen. Es wurden keine Verschütteten gefunden.

Angespannte Lawinenlage

In großen Teilen des Bundeslandes herrscht vor allem in höheren Lagen weiter Lawinengefahrenstufe 4, also große Gefahr. Mit Neuschnee und starkem Westwind entstanden Triebschneeansammlungen, die an allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze sehr störanfällig waren. Schneebretter könnten teilweise in tiefe Schichten durchreißen und groß werden, wurde gewarnt. Land und Lawinenwarndienst appellieren zudem an Wintersportler, von Touren und Fahrten im freien Skiraum abzusehen. Am Mittwoch waren zwei Lawinentote zu beklagen und zahlreiche Einsätze zu verzeichnen gewesen. (TT.com)