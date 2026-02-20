Abgänge im ganzen Land
Mindestens zwei Tote in St. Anton, einer in Nauders: Lawinenserie erschüttert Tirol
In St. Anton ging am Freitagnachmittag eine große Lawine ab.
Auch am Freitag haben Lawinenabgänge im freien Skiraum zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Ein großer Lawinenabgang in St. Anton am Arlberg hat zwei Todesopfer gefordert, eine Person befindet sich im kritischen Zustand. Auch für einen Mann in Nauders kam jede Hilfe zu spät. In Kappl konnten mehrere Verschüttete aus den Schneemassen befreit werden.