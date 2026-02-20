Zwei cineastische Abende für starke Themen und neue Perspektiven im VZ

Das Kulturforum Breitenwang lädt wieder zu den Dokumentarfilmtagen ein. Am 25. und 26. Februar stehen im Tauernsaal zwei Filme auf dem Programm. Sie beleuchten relevante gesellschaftliche Themen. Dazu gehören Frauenrechte und die österreichische Staatsbürgerschaft.

Breitenwang – Der erste Abend, am Mittwoch, den 25. Februar, zeigt „Ein Tag ohne Frauen“. Der Film blickt auf den isländischen Frauenstreik von 1975 zurück. 90 Prozent der Frauen legten damals ihre Arbeit nieder. Sie weigerten sich zu kochen oder Kinder zu betreuen. Dies brachte das Land zum Stillstand. Island wurde dadurch zum „besten Ort der Welt, um eine Frau zu sein“.

An einem Herbstmorgen 1975 legten 90 Prozent der isländischen Frauen ihre Arbeit nieder und brachten damit das Land zum Stillstand. © Polyfilm

Der Dokumentarfilm wird zum ersten Mal von den Frauen selbst erzählt. Er ist mit Animationen versehen. Der Film ist subversiv und unerwartet lustig. Der Film regt an, über kollektive Frauenkraft nachzudenken. Er feiert 2025 den 50. Jahrestag des Streiks.

Am Donnerstag, den 26. Februar, folgt „Noch lange keine Lipizzaner“. Dieser Film behandelt den Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft. Er zeigt die persönlichen Erfahrungen der Regisseurin. Sie fühlte sich nach einem gescheiterten Einbürgerungsversuch fremder als je zuvor.

Am zweiten Abend dreht sich alles um die österreichische Staatsbürgerschaft. © Stadtkino Filmverleih

Der Film dekonstruiert den „WIR“-Begriff. Er fragt, wer „wir“ sind und wer die „anderen“. Er beleuchtet menschliche und gesellschaftliche Konstrukte. Die österreichische Verfassung sagt: „Die Macht geht vom Volk aus.“ Doch wer ist dieses Volk, wenn über ein Drittel der Wiener nicht wählen darf? Was macht dies mit einer zeitgenössischen Demokratie?

„Noch lange keine Lipizzaner“ lädt zum Nachdenken ein. Er deckt Absurditäten der Einbürgerungsgesetze auf und nimmt den Nationalstaat und seine Regeln unter die Lupe.