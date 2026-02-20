Rumänien wird Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2028

Die Frankfurter Buchmesse hat ihr Ehrengastland für 2028 bekannt gegeben: Rumänien. Damit rückt eine vielfältige, von politischen Umbrüchen geprägte Literaturlandschaft ins internationale Rampenlicht.

Bukarest – Der Ehrengast für die 80. Frankfurter Buchmesse (11. bis 15. Oktober 2028) steht fest: Rumänien. Am Freitag unterzeichneten der rumänische Kulturminister András Demeter und der Direktor der Frankfurter Buchmesse, Juergen Boos, den offiziellen Vertrag in der rumänischen Hauptstadt Bukarest.

„Ich freue mich sehr, dass Rumänien Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2028 sein wird“, erklärte Buchmesse-Direktor Boos. Die rumänische Literatur sei in Europa längst präsent, getragen von einer starken Gegenwartsliteratur. „Autorinnen und Autoren wie Mircea Cărtărescu und Gabriela Adameșteanu werden weltweit gelesen und übersetzt. Ihre Bücher erzählen von einem Land, das politische Umwälzungen, Zensur und Neuanfänge erlebt hat.“ Man freue sich darauf, die Vielfalt der mehrsprachigen Literaturlandschaft Rumäniens in Frankfurt zu erleben.

Auch Rumäniens Kulturminister András Demeter betonte die Bedeutung des Abkommens: „Die Ernennung unseres Landes zum Ehrengast bestätigt die Anerkennung der Werte unserer Kultur, bringt aber auch eine große Verantwortung mit sich.“ Man wolle den Auftritt mit „Sorgfalt, Professionalität und einer nachhaltigen Vision“ angehen, um den Tiefgang und die Lebendigkeit der aktuellen rumänischen Kulturlandschaft zu zeigen.

Das Ehrengastprogramm der Frankfurter Buchmesse, das seit 1976 besteht, gilt als wichtiges Instrument zur Förderung des internationalen Lizenzhandels und des Literaturtransfers. Ein zentrales Ziel ist es, die Anzahl der Übersetzungen aus dem Gastland ins Deutsche und in andere Sprachen zu steigern.