Vonns Bein nach sechsstündiger OP voller Platten und Schrauben: „Fantastische Arbeit“

Nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Cortina hält Lindsey Vonn ihre Fans auf Instagram weiter auf dem Laufenden. Nach ihrer Rückkehr in die Heimat stand in den USA der nächste medizinische Eingriff an.

„Ich habe die OP überstanden … sie hat etwas mehr als sechs Stunden gedauert. Wie ihr seht, waren viele Platten und Schrauben nötig, um alles wieder zusammenzusetzen, aber Dr. Hackett hat eine fantastische Arbeit geleistet“, schrieb die 41-Jährige in ihrem Posting, das auch Röntgen-Bilder des schwer verletzten Beins beinhaltet.