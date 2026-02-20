Vonns Bein nach sechsstündiger OP voller Platten und Schrauben: „Fantastische Arbeit“
Nach ihrem schweren Sturz bei der Olympia-Abfahrt in Cortina hält Lindsey Vonn ihre Fans auf Instagram weiter auf dem Laufenden. Nach ihrer Rückkehr in die Heimat stand in den USA der nächste medizinische Eingriff an.
„Ich habe die OP überstanden … sie hat etwas mehr als sechs Stunden gedauert. Wie ihr seht, waren viele Platten und Schrauben nötig, um alles wieder zusammenzusetzen, aber Dr. Hackett hat eine fantastische Arbeit geleistet“, schrieb die 41-Jährige in ihrem Posting, das auch Röntgen-Bilder des schwer verletzten Beins beinhaltet.
Was alles operativ behandelt werden musste, verriet sie (noch) nicht: „Aufgrund des Ausmaßes der Verletzung habe ich nach der OP noch etwas zu kämpfen und konnte noch nicht aus dem Krankenhaus entlassen werden … aber es geht voran. Schritt für Schritt. Ich werde die Verletzung und ihre Bedeutung bald genauer erklären.“ (TT.com)