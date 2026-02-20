Protest mit Spätfolgen: Geldstrafen und Geldbußen für „Letzte Generation“

Zum Auftakt einer Serie an Prozessen standen in Wien sieben Aktivisten aus der Klimakleber-Szene vor Gericht.

Wien – Die Verteidiger von sieben früheren Aktivistinnen und Aktivisten der „Letzten Generation“ knüpften an den Hintergründen des Protests an, der die Gruppe als Klimakleber“ bekannt gemacht hatte: „Die Angeklagten haben nicht aus Eigennutz gehandelt, sondern aus Verzweiflung“, sagte Anwalt Paul Kessler. Kollege Clemens Lahner sah es als „achtenswerten Beweggrund“, den Planeten Erde in einem lebenswerten Zustand zu erhalten.

Die „Letzte Generation“ hatte ihrem Anliegen mit viel Aktionismus Nachdruck verliehen. Oft blockierten sie den Verkehr, indem sie sich an verschiedenen Orten auf der Straße festklebten. Insgesamt 47 Personen müssen sich bis zu März in Wien wegen der Proteste vor Gericht verantworten.

Die Gesellschaft aufrütteln

Der erste Prozess fand gestern statt. Die sieben Angeklagten hatten in Wien, St. Pölten und am Flughafen Schwechat zugeschlagen. Am Ende standen wegen Sachbeschädigung und schwerer Sachbeschädigung unbedingte Geldstrafen und Geldbußen im Rahmen von Diversionen.

Die angeklagten Aktionen fanden 2023 und 2024 statt. Eine 34-Jährige hatte im April 2023 versucht, das Bundeskanzleramt mit Farbe aus einem Feuerlöscher zu besprühen. Die Burghauptmannschaft als Verwalterin des Gebäudes verlangte keinen Schadenersatz. Die Uniformen von zwei Polizisten mussten aber in die Waschmaschine. Sie habe die Gesellschaft wachrütteln wollen, sagte die Angeklagte. Heute habe sie keinerlei Hoffnung mehr.

Im Oktober 2023 wurde das Landhaus St. Pölten Ziel des Protests. Eine Person besprühte die Glasfassade des Gebäudes. Eine andere färbte das Wasser des Landhausteiches. Unklar blieb, ob sie sich abgesprochen hatten.

Schulden für Flughafen-Reinigung

Im Juli 2024 schlugen vier Personen am Flughafen Schwechat zu. Mitten in der Reisezeit starteten sie eine Farb- und Klebeaktion. Das Quartett bedauerte allfällige Folgen für die Reisenden – zu Flugverspätungen sei es aber ohnehin nicht gekommen. Die Reinigungskosten in der Höhe von mehreren Tausend Euro haben sie schon früher übernommen. Sie habe hohe Schulden, sagte ein Beteiligte: „Es wäre schön, wenn das übernommen wird und wenn irgendwer spendet.“