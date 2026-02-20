Längere Unterstützung für Heimkinder gefordert: Keine Chance zu studieren

Michelle Eberl kam mit 12 Jahren in die Fremdbetreuung, weil die Eltern sich nicht um sie kümmern konnten. Als junge Erwachsene musste sie ihr Leben von einem Tag auf den anderen finanziell selbst meistern. Dass die staatliche Unterstützung für Care Leaver in Tirol im Regelfall mit 18 Jahren endet, kritisieren Diakonie und SOS-Kinderdorf. Sie fordern eine längere und bundesweit einheitliche Unterstützung.