Land Tirol warnt erneut mit AT-Alert: Lawinensituation bleibt „sehr gefährlich“

Die Lawinengefahr in Tirol bleibt weiterhin extrem angespannt. Das Land Tirol hat aufgrund der anhaltend gefährlichen Situation Sonntagmittag erneut einen AT-Alert auf allen Handys ausgelöst. Mit der aktuellen Warnnachricht wird an die große Lawinengefahr erinnert. Bereits am Samstag wurde die Bevölkerung sowie alle sich in Tirol aufhaltenden Gäste vor der Lawinensituation gewarnt.

Innsbruck – Sonntagmittag um 13.30 Uhr löste das Land Tirol erneut wegen anhaltender Lawinengefahr einen AT-Alert auf allen Handys aus. Bereits am Samstag wurde die Warnung verschickt, die auf die große Lawinengefahr im ganzen Land aufmerksam machte. Auf Deutsch und auf Englisch.

Begründet wird die zweite Warnung in einer Aussendung vom Land damit, dass der AT-Alert jeweils für 24 Stunden aktiv sei. Die Warnnachricht gehe damit nicht nur zum Zeitpunkt der Aktivierung an alle in der Funkzelle eingeloggten Geräte ein, sondern auch an alle neu eingeloggten. Mit der nun ablaufenden Warnnachricht wurde am Sonntag erneut ein AT-Alert ausgeschickt, um alle neu ankommenden Gäste vor der zugespitzten Lawinensituation zu informieren.

„Im gesicherten Gelände bleiben“

In der Warnung wird abermals auf die große Lawinengefahr im freien alpinen Gelände hingewiesen. „Wir rufen die Bevölkerung und unsere Gäste auf, im gesicherten Gelände zu bleiben und Variantenabfahrten, auch unterhalb der Waldgrenze, zu vermeiden. Die gekennzeichneten Pisten sollen nicht verlassen werden“, sagt Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement.

Nach wie vor gilt Gefahrenstufe 4

Laut Lawinenwarndienst bleibt die Situation vor allem im alpinen Schneeportgelände äußerst gefährlich. „Neu- und Triebschnee der letzten Tage überlagern eine schwache Altschneedecke. Der Neuschnee vom Samstag und die mit dem starken bis stürmischen Westwind entstandenen Triebschneeansammlungen bleiben an allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze sehr störanfällig. Die Gefahrenstellen sind zahlreich. Sie liegen in allen Höhenlagen, besonders im Bereich der Waldgrenze sowie oberhalb der Waldgrenze“, heißt es in der Prognose.

Erneut Lawinenabgang am Sonntag

Gegen Sonntagmittag kam bereits die erste Meldung einer Lawine am Hintertuxer Gletscher. Der Sucheinsatz nach Verschütteten läuft noch. Auch am Freitag und Samstag gab es zahlreiche Lawinenabgänge mit mehreren Verschütteten sowie Todesopfer zu beklagen. Die zahlreichen Abgänge nach dem starken Neuschnee zeigen, dass die Schneedecke in Tirol derzeit äußerst labil ist.

Aufgrund von Neuschnee und Windböen ist auch für Sonntag keine Entspannung in Sicht, sagt Matthias Walcher vom Lawinenwarndienst Tirol: „Die aktuell sehr gefährliche Lawinensituation wird uns auch in den kommenden Tagen begleiten.“

Mehr Schnee am Wochenende

Grund dafür ist ein Tief, das am Samstag zwar höhere Temperaturen, aber auch einiges an Niederschlag brachte. In den Bergen sorgt das erneut, trotz steigender Schneefallgrenze, für bis zu 30 Zentimeter Neuschnee und teils kräftigen Wind. Aufgrund der angespannten Lage stand deshalb im Raum, die Stufe 4 auf ganz Tirol, also auch auf das übrige Unterland, auszuweiten, sagte Walcher am Freitag. Am Samstag war dann klar, dass im östlichen Unterland weiterhin Gefahrenstufe 3 gilt, wenn auch ein „scharfer Dreier“, heißt es vom Lawinenwarndienst.

Es brauche stabiles Wetter, damit sich die Eiskristalle in der Schneedecke langsam miteinander verbinden und sich die Lage entspanne, sagt der Experte.

Bereits für Freitagmorgen habe der Lawinenwarndienst jedenfalls das Abgehen einiger Lawinen prognostiziert. Warum es im Tagesverlauf so viele waren, darüber kann auch Walcher nur mutmaßen: „Womöglich wollten viele in der Ferienwoche den frischen Pulverschnee genießen.“ In Teilen Deutschlands und der Niederlande sind derzeit nämlich Semesterferien.

Außerdem würden sich viele in Sichtnähe von Liftsäulen und präparierten Pisten in Sicherheit fühlen, auch wenn sie im freien Skiraum unterwegs seien. Dieser Schein trüge allerdings, sagt er. „Derzeit ist auch die Gefährdung im pistennahen Bereich ein Problem.“ Die große Lawinengefahr werde nicht den restlichen Winter lang andauern. In den kommenden Tagen ist allerdings weiter äußerste Vorsicht geboten.

Mattle mahnt zu Zurückhaltung

Ein Appell kam am Samstagvormittag auch von Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP). Er forderte WintersportlerInnen auf, auf gesicherten Pisten und Routen zu bleiben und Touren mit der notwendigen Vorsicht zu planen. „Verzichten Sie im Zweifelsfall auf Ihre Skitour“, so Mattle. „Denken Sie bitte auch an die Sicherheit der Einsatzkräfte, die dann ausrücken müssen, wenn Sie in eine Notsituation geraten.“