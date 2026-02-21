Keine Entspannung in Sicht
Lawinengefahr bleibt auch am Wochenende groß: Warnstufe 4 für ganz Tirol könnte kommen
Derzeit ist für weite Teile Tirols Lawinenwarnstufe vier der fünfteiligen Skala ausgerufen, also „große Gefahr“. Bald könnte sie auch im ganzen Unterland gelten.
© Lawinenwarndienst Tirol/Screenshot
Die zahlreichen Lawinenabgänge am Freitag zeigen, wie instabil die Schneedecke nach den kräftigen Schneefällen in Tirol derzeit ist. Der Lawinenwarndienst Tirol mahnt auch am Wochenende zur Vorsicht, womöglich wird bald auch für den Osten Tirols Lawinenwarnstufe 4 von 5 ausgerufen.