Keine Entspannung in Sicht

Lawinengefahr bleibt auch am Wochenende groß: Warnstufe 4 für ganz Tirol könnte kommen

Derzeit ist für weite Teile Tirols Lawinenwarnstufe vier der fünfteiligen Skala ausgerufen, also „große Gefahr“. Bald könnte sie auch im ganzen Unterland gelten.
© Lawinenwarndienst Tirol/Screenshot
Clemens Markart

Die zahlreichen Lawinenabgänge am Freitag zeigen, wie instabil die Schneedecke nach den kräftigen Schneefällen in Tirol derzeit ist. Der Lawinenwarndienst Tirol mahnt auch am Wochenende zur Vorsicht, womöglich wird bald auch für den Osten Tirols Lawinenwarnstufe 4 von 5 ausgerufen.