Lawinengefahr bleibt auch am Wochenende groß: Warnstufe 4 für ganz Tirol könnte kommen

Die zahlreichen Lawinenabgänge am Freitag zeigen, wie instabil die Schneedecke nach den kräftigen Schneefällen in Tirol derzeit ist. Der Lawinenwarndienst Tirol mahnt auch am Wochenende zur Vorsicht, womöglich wird bald auch für den Osten Tirols Lawinenwarnstufe 4 von 5 ausgerufen.