Lawinengefahr extrem kritisch: Land Tirol warnt mit AT-Alert auf allen Handys

Die Lawinengefahr in Tirol bleibt extrem angespannt. Das Land Tirol hat aufgrund der gefährlichen Situation am Samstag einen AT-Alert auf allen Handys ausgelöst. Auch unterhalb der Waldgrenze besteht nun erhebliche Gefahr. Ein Appell kommt auch von Landeshauptmann Anton Mattle.

Innsbruck – Die Lawinengefahr in Tirol wurde am Samstag abermals erhöht bzw. ausgeweitet. Für den Großteil Tirols gilt deshalb seit Tagen Lawinenwarnstufe 4 von 5, es herrscht also „große Gefahr“. Von Innsbruck bis zum Arlberg sowie im Karwendel gilt nun auch unterhalb der Waldgrenze Gefahrenstufe 3, das bedeutet „erhebliche Gefahr“.

Das Landeswarn- und Lagezentrum hat im Auftrag des Landes Tirol am Samstagnachmittag den AT-Alert, also eine Warnung am Handy, ausgelöst. Noch einmal wird darin auf die große Lawinengefahr im ganzen Land aufmerksam gemacht – auf Deutsch und Englisch.

„Im gesicherten Gelände bleiben“

„Wir rufen die Bevölkerung und unsere Gäste auf, im gesicherten Gelände zu bleiben und Variantenabfahrten, auch unterhalb der Waldgrenze, zu vermeiden. Die gekennzeichneten Pisten sollen nicht verlassen werden“, sagt Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement. Informationen gebe es über den aktuellen Lawinenreport und regionale Warnhinweise. „Verhaltensempfehlungen der Lawinenkommissionen und der Gemeinden müssen beachtet werden“, so Rizzoli weiter.

Man wolle damit neuerlich möglichst viele Menschen erreichen, teilte das Land mit. Bekommen haben (sollten) die behördliche Gefahreninformation alle Mobiltelefone, die in Tirol eingeloggt sind.

Kurz nach Auslösung des AT-Alerts war die Website des Lawinenwarndienstes kurzzeitig nicht mehr erreichbar. Grund dürften die extrem hohen Aufrufszahlen gewesen sein.

Lage bleibt am Wochenende angespannt

Vier Menschen wurden am Freitag in Tirol durch Lawinen getötet. Im Außerfern rissen Schneemassen einen Werksbus von der Straße. Zahlreiche weitere Lawinenabgänge forderten Verletzte. Die zahlreichen Abgänge nach dem starken Neuschnee in der Nacht zeigen, dass die Schneedecke in Tirol derzeit äußerst labil ist.

Aufgrund von Neuschnee und Windböen ist für das Wochenende keine Entspannung in Sicht, sagt Matthias Walcher vom Lawinenwarndienst Tirol: „Die aktuell sehr gefährliche Lawinensituation wird uns auch in den kommenden Tagen begleiten.“

Mehr Schnee am Wochenende

Grund dafür ist ein Tief, das am Samstag zwar höhere Temperaturen, aber auch einiges an Niederschlag bringt. In den Bergen sorgt das erneut, trotz steigender Schneefallgrenze, für bis zu 30 Zentimeter Neuschnee und teils kräftigen Wind. Aufgrund der angespannten Lage stand deshalb im Raum, die Stufe 4 auf ganz Tirol, also auch auf das übrige Unterland, auszuweiten, sagte Walcher am Freitag. Am Samstag war dann klar, dass im östlichen Unterland weiterhin Gefahrenstufe 3 gilt, wenn auch ein „scharfer Dreier“, heißt es vom Lawinenwarndienst.

Es brauche stabiles Wetter, damit sich die Eiskristalle in der Schneedecke langsam miteinander verbinden und sich die Lage entspanne, sagt der Experte.

Bereits für Freitagmorgen habe der Lawinenwarndienst jedenfalls das Abgehen einiger Lawinen prognostiziert. Warum es im Tagesverlauf so viele waren, darüber kann auch Walcher nur mutmaßen: „Womöglich wollten viele in der Ferienwoche den frischen Pulverschnee genießen.“ In Teilen Deutschlands und der Niederlande sind derzeit nämlich Semesterferien.

Außerdem würden sich viele in Sichtnähe von Liftsäulen und präparierten Pisten in Sicherheit fühlen, auch wenn sie im freien Skiraum unterwegs seien. Dieser Schein trüge allerdings, sagt er. „Derzeit ist auch die Gefährdung im pistennahen Bereich ein Problem.“ Die große Lawinengefahr werde nicht den restlichen Winter lang andauern. In den kommenden Tagen ist allerdings weiter äußerste Vorsicht geboten.

Mattle mahnt zu Zurückhaltung

Ein Appell kam am Samstagvormittag auch von Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP). Er forderte WintersportlerInnen auf, auf gesicherten Pisten und Routen zu bleiben und Touren mit der notwendigen Vorsicht zu planen. „Verzichten Sie im Zweifelsfall auf Ihre Skitour“, so Mattle. „Denken Sie bitte auch an die Sicherheit der Einsatzkräfte, die dann ausrücken müssen, wenn Sie in eine Notsituation geraten.“