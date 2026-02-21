Lawinengefahr in Tirol abermals erhöht: Auch unterhalb der Waldgrenze erhebliches Risiko

Der Lawinenwarndienst Tirol mahnt auch am Wochenende zu großer Vorsicht im freien Gelände. Auch unterhalb der Waldgrenze besteht nun erhebliche Gefahr. Ein Appell kommt auch von Landeshauptmann Anton Mattle.

Innsbruck – Vier Menschen wurden am Freitag in Tirol durch Lawinen getötet. Im Außerfern rissen Schneemassen einen Werksbus von der Straße. Zahlreiche weitere Lawinenabgänge forderten Verletzte. Die zahlreichen Abgänge nach dem starken Neuschnee in der Nacht zeigen, dass die Schneedecke in Tirol derzeit äußerst labil ist.

Für den Großteil Tirols gilt deshalb seit Tagen Lawinenwarnstufe 4 von 5, es herrscht also „große Gefahr“. Am Samstag wurde die Lawinengefahr seitens des Lawinenwarndienstes abermals erhöht: Von Innsbruck bis zum Arlberg sowie im Karwendel gilt nun auch unterhalb der Waldgrenze Gefahrenstufe 3, das bedeutet „erhebliche Gefahr“.

Aufgrund von Neuschnee und Windböen ist für das Wochenende keine Entspannung in Sicht, sagt Matthias Walcher vom Lawinenwarndienst Tirol: „Die aktuell sehr gefährliche Lawinensituation wird uns auch in den kommenden Tagen begleiten.“

Mehr Schnee am Wochenende

Grund dafür ist ein Tief, das am Samstag zwar höhere Temperaturen, aber auch einiges an Niederschlag bringt. In den Bergen sorgt das erneut, trotz steigender Schneefallgrenze, für bis zu 30 Zentimeter Neuschnee und teils kräftigen Wind. Aufgrund der angespannten Lage stand deshalb im Raum, die Stufe 4 auf ganz Tirol, also auch auf das übrige Unterland, auszuweiten, sagte Walcher am Freitag. Am Samstag war dann klar, dass im östlichen Unterland weiterhin Gefahrenstufe 3 gilt, wenn auch ein „scharfer Dreier“, heißt es vom Lawinenwarndienst.

Es brauche stabiles Wetter, damit sich die Eiskristalle in der Schneedecke langsam miteinander verbinden und sich die Lage entspanne, sagt der Experte.

Bereits für Freitagmorgen habe der Lawinenwarndienst jedenfalls das Abgehen einiger Lawinen prognostiziert. Warum es im Tagesverlauf so viele waren, darüber kann auch Walcher nur mutmaßen: „Womöglich wollten viele in der Ferienwoche den frischen Pulverschnee genießen.“ In Teilen Deutschlands und der Niederlande sind derzeit nämlich Semesterferien.

Außerdem würden sich viele in Sichtnähe von Liftsäulen und präparierten Pisten in Sicherheit fühlen, auch wenn sie im freien Skiraum unterwegs seien. Dieser Schein trüge allerdings, sagt er. „Derzeit ist auch die Gefährdung im pistennahen Bereich ein Problem.“ Die große Lawinengefahr werde nicht den restlichen Winter lang andauern. In den kommenden Tagen ist allerdings weiter äußerste Vorsicht geboten.

Mattle mahnt zu Zurückhaltung

Ein Appell kam am Samstagvormittag auch von Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP). Er forderte WintersportlerInnen auf, auf gesicherten Pisten und Routen zu bleiben und Touren mit der notwendigen Vorsicht zu planen. „Verzichten Sie im Zweifelsfall auf Ihre Skitour“, so Mattle. „Denken Sie bitte auch an die Sicherheit der Einsatzkräfte, die dann ausrücken müssen, wenn Sie in eine Notsituation geraten.“