Österreich beendet Kontrollen
„Heuchlerische Doppelmoral“: Harsche Kritik an Söders Transit- und Grenzpolitik
Deutschland hat seine Grenzkontrollen wie hier in Kufstein/Kiefersfelden um weitere sechs Monate bis September verlängert. Das führt stets zu Rückstaus an der Grenze.
© IMAGO/Frank HOERMANN / SVEN SIMON
NEOS-Europasprecher Dominik Oberhofer wirft Bayerns Ministerpräsidenten wegen Attacken gegenüber Tirol „heuchlerische“ Doppelmoral vor. Österreich hat unterdessen die permanenten Grenzkontrollen beendet.