Bablers Ansage vor dem SPÖ-Parteitag: „Ordnen statt spalten“

SPÖ-Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler geht bei der Migration in die Offensive. Es brauche aber klare Regeln, verbindliche Deutschförderung und besseren Schutz für Frauen. Eine Abkehr von seiner bisherigen Linie sei dies nicht, betonte der SPÖ-Chef, vielmehr Ausdruck eines politischen Gestaltungsanspruchs.