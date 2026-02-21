Nachschärfen bei Migration
Bablers Ansage vor dem SPÖ-Parteitag: „Ordnen statt spalten“
Vizekanzler und SPÖ-Parteivorsitzender Andreas Babler möchte in der Migrationspolitik nachschärfen: Für ihn sind Menschlichkeit und klare Regeln, er nennt das Ordnung, kein Widerspruch.
© Townhall 20.2. Salzburg
SPÖ-Parteichef und Vizekanzler Andreas Babler geht bei der Migration in die Offensive. Es brauche aber klare Regeln, verbindliche Deutschförderung und besseren Schutz für Frauen. Eine Abkehr von seiner bisherigen Linie sei dies nicht, betonte der SPÖ-Chef, vielmehr Ausdruck eines politischen Gestaltungsanspruchs.