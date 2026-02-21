Anhänger außer Kontrolle

Lkw in Ellmau riss Bushaltestelle weg und prallte gegen Baum

Das Wartehäuschen der Bushaltestelle wurde komplett zerstört.
© ZOOM.TIROL

Der Anhänger des Lkw löste sich und krachte gegen das Wartehäuschen der Bushaltestelle, wo sich zum Glück niemand aufhielt.

