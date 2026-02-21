Lage bleibt angespannt
Ein Toter bei Lawinenabgang in Serfaus: Zahlreiche Sucheinsätze auch am Samstag
In Serfaus ging eine Lawine unterhalb der Lifttrasse im freien Gelände ab. Ein Mann wurde verschüttet und erlag im Spital seinen schweren Verletzungen.
© Alpinpolizei Tirol
Bei einem Lawinenabgang in Serfaus wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Er verstarb am Samstagnachmittag in der Innsbrucker Klinik. In Kolsassberg lief ein Sucheinsatz, der ohne Verschüttete beendet werden konnte. Generell gingen am Samstag im ganzen Land zahlreiche Lawinen ab.