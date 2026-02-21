Ein Toter bei Lawinenabgang in Serfaus: Zahlreiche Sucheinsätze auch am Samstag

Bei einem Lawinenabgang in Serfaus wurde ein Mann lebensgefährlich verletzt. Er verstarb am Samstagnachmittag in der Innsbrucker Klinik. In Kolsassberg lief ein Sucheinsatz, der ohne Verschüttete beendet werden konnte. Generell gingen am Samstag im ganzen Land zahlreiche Lawinen ab.