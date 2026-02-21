Causa Dornauer belastet SPÖ: Schiedsgericht vertagt sich und will Klubchefin befragen

Die Fronten sind klar, das Schiedsgericht hat heute getagt: Für den ausgeschlossenen Ex-Parteichef Georg Dornauer ist es das falsche Gremium, die SPÖ-Spitze erwartet hingegen einen raschen Schlussstrich. Aber: Ein weiterer Termin wurde am 20. April angesetzt, Klubobfrau Elisabeth Fleischanderl wird befragt.