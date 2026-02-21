Rosenkrieg um Ex-Parteichef
Causa Dornauer belastet: Tiroler SPÖ hofft auf rasche Entscheidung des Schiedsgerichts
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Das Band zwischen der SPÖ und dem ausgeschlossenen Ex-Parteichef Georg Dornauer ist schon längst zerrissen.
© Rita Falk
Die Fronten sind klar, das Schiedsgericht tagt seit dem Vormittag: Für den ausgeschlossenen Ex-Parteichef Georg Dornauer ist es das falsche Gremium, die SPÖ-Spitze erwartet hingegen einen klaren und vor allem raschen Schlussstrich.