Rosenkrieg um Ex-Parteichef

Causa Dornauer belastet: Tiroler SPÖ hofft auf rasche Entscheidung des Schiedsgerichts

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Das Band zwischen der SPÖ und dem ausgeschlossenen Ex-Parteichef Georg Dornauer ist schon längst zerrissen.
© Rita Falk
Von Peter Nindler

Die Fronten sind klar, das Schiedsgericht tagt seit dem Vormittag: Für den ausgeschlossenen Ex-Parteichef Georg Dornauer ist es das falsche Gremium, die SPÖ-Spitze erwartet hingegen einen klaren und vor allem raschen Schlussstrich.