Große Freude über Riccardo
Olympiasieger zum zweiten Mal Papa geworden: „Wenige Worte, aber so viel Liebe“
Familie Razzoli ist gewachsen: Der kleine Emanuele hat einen Bruder bekommen.
© Instagram/Razzoli, gepa/Mandl
Vor inzwischen 16 Jahren kürte sich Guiliano Razzoli bei den Winterspielen in Vancouver zum Slalom-Olympiasieger. Die aktuellen Olympischen Spiele in seiner Heimat Italien verfolgt er nur noch als Zuschauer, denn vor zwei Jahren gab der 41-Jährige seinen Rücktritt als Skiprofi bekannt.
Jetzt gibt es private Neuigkeiten vom ehemaligen Slalom-Spezialisten. Razzoli und seine Frau Elisa sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Sohn Riccardo erblickte gestern das Licht der Welt. „Wenige Worte, aber so viel Liebe …“, schrieb der Italiener in seinem Instagram-Posting. (TT.com)