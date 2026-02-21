Streit beim Après-Ski
Faustschlag in Zillertaler Lokal: Verletzter randaliert im Rettungswagen
Der 20-jährige Urlauber bekam erst einen Faustschlag verpasst und randalierte dann im Rettungswagen. (Symbolbild)
© (c) 2025 Rita Falk / Tiroler Tageszeitung
Mayrhofen – Nach einem Streit in einem Lokal in Mayrhofen ist am Freitagabend ein 30-jähriger Däne verletzt worden. Der Mann sorgte anschließend im Rettungswagen für einen weiteren Einsatz.
Gegen 20 Uhr kam es im Lokal zu einer Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Täter. Dabei erhielt der 30-Jährige einen Faustschlag gegen den Kopf und wurde dadurch verletzt, teilte die Polizei mit.
Während des Transports ins Krankenhaus randalierte der offenbar alkoholisierte Mann im Rettungswagen und trat mit seinen Skischuhen gegen die Einrichtung. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Die Rettungskräfte blieben unverletzt. Der unbekannte Angreifer ist weiterhin flüchtig. (TT.com)