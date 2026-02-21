Faustschlag in Zillertaler Lokal: Verletzter randaliert im Rettungswagen

Mayrhofen – Nach einem Streit in einem Lokal in Mayrhofen ist am Freitagabend ein 30-jähriger Däne verletzt worden. Der Mann sorgte anschließend im Rettungswagen für einen weiteren Einsatz.

Gegen 20 Uhr kam es im Lokal zu einer Auseinandersetzung mit einem bislang unbekannten Täter. Dabei erhielt der 30-Jährige einen Faustschlag gegen den Kopf und wurde dadurch verletzt, teilte die Polizei mit.